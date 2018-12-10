الاعلام العبري: منفذو عملية عوفرا منظمين ومحترفين

القدس- وطن: ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن منفذي عملية عوفرة يبدو أنهم أكثر تنظيمًا واحترافية، ويبدو أنهم ضمن خلية تنظيمية.

وأوضحت القناة، أن العملية استغرقت 6 ثوانٍ فقط، حيث توقفت السيارة أمام مجموعة من المستوطنين وأطلق المنفذون النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولفتت إلى أن الجنود وصلوا إلى المكان متأخرين وأطلقوا النار تجاه السيارة لكن بعد فوات الأوان، مشيرةً إلى أنه لم يتم إصابة السيارة المستخدمة.

وأشارت إلى أن منفذي العملية استخدموا سلاحًا آليًا فيما يبدو أنها قطعة غير محلية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن العملية المستمرة في رام الله هدفها البحث عن منفذي العملية.