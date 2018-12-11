الاحتلال يغلق حاجز عطارة بعد اقتحام بيرزيت ورام الله فجرا

رام الله - وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز عطارة شمال مدينة رام الله.

وأغلق جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز وأطلقوا عددا من القنابل المضيئة في الأجواء، قبل أن يقتحموا عدة محال تجارية في بلدة بيرزيت القريبة ويستولوا على تسجيلات كاميراتها.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية تمركزت قرب مخيم الجلزون، في حين انتشرت قوة من المشاة في جبال قرية عطارة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل قرية دورا القرع، وآخر على مفترق بلدة سردا شمال رام الله، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم احياء من مدينة رام الله عرف منها منطقة المصايف .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة احياء في المدينة يوم امس ، قبل ان تندلع مواجهات مع الشبان استمرت لساعات المساء.