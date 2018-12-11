المفوضة السامية لحقوق الانسان تزور فلسطين بكانون الثاني

وطن: أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشة أن المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت ستزور فلسطين في كانون ثاني/ يناير المقبل.

وأوضح خريشة أن زيارة باشيليت هي الأولى لها إلى المنطقة بعد توليها مهام منصبها منذ شهرين، وذلك للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما سيتم ترتيب زيارة لها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم مطالبة المفوضة السامية بضرورة إصدار قاعدة بيانات للشركات التي تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكد أن الحراك الفلسطيني في جنيف متواصل بشأن تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وأنه سيعقد سلسلة من اللقاءات في الثاني عشر من الشهر الجاري أبرزها مع ممثل المساعدات الإنسانية "أوتشا" في فلسطين والسفراء العرب، والصليب الأحمر.

وأوضح خريشة أنه سيتم خلال هذه اللقاءات اطلاعهم على صورة الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدًا ما يجري في القدس والخان الأحمر والاستيطان والحصار على قطاع غزة والأسرى.