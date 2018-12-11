استشهاد الشاب عمر عواد برصاص الاحتلال في بلدة اذنا

الخليل- وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عمر حسن عواد (27 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، قرب بلدة إذنا، غرب الخليل.

واوصحت الوزارة ان المواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى الأهلي بالخليل، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال ليعلن الاطباء استشهاده فيما بعد.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب، وأصابته بعدة رصاصات في ظهره، وتركته ينزف، قبل أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطيني بنقله إلى المستشفى.