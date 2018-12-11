الالاف يعتصمون قرب مجلس الوزراء رفضاً لقانون الضمان

رام الله - وطن: اعتصم الالاف من المواطنين على ميدان محمود درويش بالقرب من رئاسة الوزراء احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

واحتشد الالاف من المواطنين على الميدان بعد ان حالت الاجهزة الامنية وصول المعتصمين مجلس الوزراء حين كان مقررا ان يتم الاعتصام الرافض للقانون امامه.

ومنذ ساعات الصباح، انتشرت الاجهزة الامنية في محيط مجلس الوزراء واغلقت الشوارع المؤدية اليه.

ورفع المعتصمون اليافطات الداعية الى اسقاط الضمان الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في الحراك الرافض للقانون.