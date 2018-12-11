تشييع جثمان الشهيد العواودة في بلدة إذنا

الخليل- وطن: شيعت جماهير محافظة الخليل، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عمر حسن العواودة (27 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة إذنا غرب المحافظة.

وانطلق المشيعون من مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل صلاة الجنازة في مسجد البلدة، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء ليوارى الثرى.

وشارك في التشييع، ممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، وأهالي البلدة وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ضد المواطنين.