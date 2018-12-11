الداخلية التونسية تكشف تفاصيل اغتيال المهندس الزواري

وطن- وكالات: كشفت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أحد رواد مشروع الطائرات بدون طيار في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد عدد من قيادات وزارة الداخلية مساء، للكشف عن تفاصيل اغتيال الزواري والتي تمت في ديسمبر 2016.

وبررت التأخير لـ"صمت استراتيجي" من المؤسسة الأمنية لاستدراج الأشخاص الذين نفذوا العملية.

وذكرت أنها كشفت بالصور والأسماء الحقيقية مدبري عملية الاغتيال، ومعرفة تفاصيل الحادثة.

وأوضحت الداخلية التونسية أن نحو 20 فريقاً عمل شاركوا في التحضير وتنفيذ عملية الاغتيال، واصفاً الإمكانات البشرية والمادية التي توفرت لتنفيذ عملية الاغتيال بـ"كبيرة جدًا".

وبحسب الضابط المتحدث في المؤتمر فإن أحد منفذي الاغتيال نمساوي يدعى كرستوفير قدم نفسه على أنهم مهتم باختراعاته خاصة التحكم بالغواصة عن بعد.

واغتيل الزواري (49 عاما) -وهو مهندس طيران- في ديسمبر 2016 بالرصاص على أيدي مجهولين أمام بيته وهو داخل سيارته في مدينة صفاقس وسط تونس.

وأصيب الزواري بعشرين طلقة نارية أدت إلى استشهاده على الفور، بعد أن استقل سيارته عقب خروجه من منزله.

وأعلنت داخلية تونس في حينها أنها اعتقلت مواطنة تونسية لها علاقة بعملية القتل التي استهدفت المهندس الزواري بعد استدراجها للعودة من إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الوزارة أنه "تم حجز أربع سيارات استعملت في تنفيذ الجريمة، ومسدسين وكاتمي صوت استعملا في العملية".