معلمو أكاديمية روابي الإنجليزية يتلقون تدريباً من برنامج "أصدقاء لبيب"

روابي-وطن: وقعت إدارة أكاديمية روابي الإنجليزية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الابتكار في التعليم والمجتمع "Engage" لتطوير مهارات الطلبة الاجتماعية والقيادية من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، وليستفيدوا من برنامج "أصدقاء لبيب" والذي يعد من أنجح البرامج المدرسية للتعليم العاطفي والاجتماعي في العالم.

وتلقى معلمو ومعلمات الأكاديمية تدريباً مكثفا على يد الخبير ومدير البرامج التعليمية في المؤسسة الأستاذ جودت صيصان، ليساعدهم على التعامل مع المشاعر المختلفة التي تواجههم في أمورهم الحياتية، وتزويدهم بالأدوات المناسبة كي تساعدهم في إيجاد حلول لمشاكلهم بطريقة مريحة وآمنة. وسيقوم المعلمون بتدريب الطلبة على مدى 45 أسبوعا، من خلال حصة واحدة في الأسبوع، من خلال حصة صفية اسبوعية تمتد لـ 45 دقيقة.

وقالت مديرة أكاديمية روابي الإنجليزية لميس الخواجا، إن الهيئة التدريسية تهتم بتعزيز قدرات الطلبة، وهذا ما يتوافق مع برنامج "أصدقاء لبيب"، الذي يهدف إلى تدريب الطلبة على كيفية إظهار التعاطف مع الآخرين، واتخاذ القرار الجيد والمسؤول، وتطوير اتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والمدرسة والحياة، وتشجيع الإنجاز في الحاضر ومضاعفة فرص التميز في المستقبل، والتي بشكل تلقائي تعمل على زيادة التحصيل الأكاديمي وتضييق الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.

من الجدير بالذكر، أن برنامج "أصدقاء لبيب" برنامج مبني على العديد من الأبحاث والدراسات التي أكدت أن قدرة ومهارة الأطفال واليافعين والراشدين الشباب في التعامل مع المشكلات مرتبطة بالمهارات الانفعالية والاجتماعية التي يمتلكونها، ويطور البرنامج المهارات الانفعالية والاجتماعية عند الأطفال في عمر (5-7 سنوات) لإعدادهم للحياة، كما سيستمر البرنامج ليشمل أيضا أعمار (7-9) ببرنامج مماثل يطلق عليه "أصدقاء تفاحة". "أصدقاء لبيب" هو برنامج عالمي استفاد منه حتى الآن أكثر من مليون طفل، ويطبق في 31 دولة حول العالم، وترجمت مواده إلى 21 لغة.