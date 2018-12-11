Ooredoo تحتفل بإفتتاح معرضًا جديدًا في دورا بالخليل

الخليل-وطن: افتتحت شركة Ooredoo -مشغل الاتصالات المتنقلة الأحدث في فلسطين- معرضًا جديدًا في دورا بمحافظة الخليل، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية في مدينة دورا، وعدد من مسؤولي الإدارات في شركة Ooredoo.

يأتي افتتاح المعرض الجديد لشركة Ooredoo ضمن استراتيجية الشركة في توسيع شبكة معارضها بهدف خدمة مشتركيها وتقديم كافة الخدمات المميزة لهم. كما ويعتبر معرض دورا المعرض الثالث في محافظة الخليل، والمعرض السابع عشر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصرح مدير عام المبيعات والاتصالات التسويقية في شركة Ooredoo شادي القواسمي، "إن Ooredoo تعمل بشكل مستمر لتكون الخيار الأفضل للمشترك الفلسطيني، وتضع دومًا مصلحة المشترك أولًا، وذلك من خلال سلسلة معارض ووكلاء معتمدين بهدف أن نكون أكثر قربًا للمشترك ونوفر له الخدمات البيعية وما بعد البيع، ضمن سعينا لتحقيق قيم شركتنا".

وقال القواسمي: "سعيدون أن نكون اليوم في بلدة جديدة من بلداتنا الفلسطينية التي نفتخر بها وإن المعرض الجديد سيقدم خدمات بيع الشرائح وحزم المكالمات وإنترنت الجيل الثالث، بالإضافة لزاوية خاصة بأحدث الاجهزة والتي يمكن للزوار الإطلاع عليها وتجربتها".

ومن الجدير ذكره أن شركة Ooredoo فلسطين حملت هذا الاسم بعد عملية توحيد العلامة التجارية لها مع شركتها الأم مجموعة Ooredoo العالمية، والتي تعمل في 12 دولة حول العالم بقاعدة مشتركين تجاوزت 130 مليون مشترك.

تعد Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 12 دولة، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات. وتجاوزت القاعدة الموحدة لمشتركيها 130 مليون مشترك، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.