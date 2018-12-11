مجلس الوزراء يقرر التنسيب الى الرئيس لاعارة ماجد الحلو من صندوق التقاعد الى الضمان

رام الله-وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بإعارة رئيس صندوق التقاعد العام ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

جاء ذلك في ظل تصاعد حركة الاحتجاجات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث شارك الالاف باعتصام على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي للحكومة.

المعتصمون استطاعوا الوصول والاعتصام في محيط مجلس الوزراء، رغم اغلاق عناصر الأمن كافة المداخل المؤدية للمجلس منذ ساعات الصباح.

من جهته أكد أحد منسقي الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي، محمد عايش لـ وطن، أن الحكومة عرضت الحوار علانية مع حراك الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم اتصلوا بالمنسقين للحراك من أجل الحوار، وقال: ولكن مطلب الشعب واضحا وليس بحاجة إلى حوار وهو "إلغاء القانون"، فليحققوا مطلب الشعب، مضيفا: "لذلك اطلقنا شعارا: لا حوار، لا تعديل، لا تجميد للقانون".