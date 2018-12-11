غداً.. 24 مرشحاً يتنافسون في انتخابات غرفة التجارة في سلفيت

رام الله- وطن: أكد الناطق الاعلامي باسم لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الغرف التجارية زهير عسيلي لـ وطن، إن محافظة سلفيت واحدة من المحافظات الخمس التي تم الاعلان عن جراء نتخابات الغرف التجارية والصناعية فيها.

وأشار الى أن يوم غد الأربعاء، ستشهد سلفيت اول انتخابات فعلية في غرف التجارة والصناعة، حيث يتنافس 24 مرشحاً على 11 مقعداً لمجلس ادارة الغرفة.

وأوضح عسيلي أن ثلاث محافظات تم وقف الانتخابات فيها، وفوز المرشحين بالتزكية، لأن عدد المرشحين كانوا بذات عدد مقاعد مجلس إدارة الغرف التجارية، وهذه المحافظات هي: أريحا وبيت لحم وطوباس.

أما في جنين، قال إنه تم رفع قضايا من بعض المرشحين الذين لم ينطبق عليهم شروط الترشح، ولجأوا للمحكمة العليا، والتي قررت بدورها الغاء الانتخابات في جنين فقط.