نقابة المحامين لوطن: تنسيب الحكومة لاعارة ماجد الحلو إلى مؤسسة الضمان مخالف للقانون ونناشد الرئيس رفضه

رام الله-وطن: أكد أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينين أمجد الشلة، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإعارة رئيس صندوق التقاعد العام ماجد الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي غير قانوني.

وقال الشلة في اتصال هاتفي مع وطن إنه وبالرجوع إلى قانون الضمان، وخاصة آلية تشكيل مؤسسة الضمان بشكل كامل، وطبيعة عملها وكيفية اختيار الاعضاء والموظفين ومديرها العام فقد وضع القانون لذلك شروطاً معينة لا يمكن تجاوزها.

وبين الشلة أن قرار الحكومة الأخير يتضمن مخالفتين جسيمتين، الأولى أن الحكومة وكما أكدت أنها ليست طرفاً في مؤسسة الضمان وإنما تنطوي علاقتها فقط فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، وأن مؤسسة الضمان مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في شؤونها الداخلية، فإذاً كيف يمكن للحكومة أن تقدم على هذه الخطوة بالتنسيب للرئيس باعارة مجاد الحلو لمؤسسة الضمان.

أما المخالفة الثانية فهي تكمن في أن طلب هذه الاعارة تم بغياب ممثلين عن ثلاث نقابات مهمة في مجلس ادارة مؤسسة الضمان، وهم ممثل اتحاد المقاولين وممثل اتحاد رجال الاعمال وممثل النقابات المهنية .

وقال إن الاعارة في القانون تتم بعد تقدم المؤسسة التي تطلب اعارة الموظف بطلب إلى المؤسسة التي يعمل بها هذا الموظف، تطلب استعارته لمدة عام وتجدد لغاية 4 سنوات، مضيفاً أن السؤال هنا هل تقدمت مؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب اعارة الاستاذ ماجد الحلو ام لا؟ فإذا تقدمت بطلب فذلك مخالف للقانون لأنها تقدمت بهذا الطلب في ظل غياب 3 ممثلين للنقابات وبحسب القانون فإنه لا يجوز لمجلس ادارة المؤسسة أن يتخذ أي قرار في حال غياب أي ممثل من ممثلي النقابات والاتحادات المنصوص عليها بالقانون، وفي حال لم تتقدم مؤسسة الضمان بطلب الاعارة فإن هناك تدخلاً سافراً من قبل الحكومة في مؤسسة الضمان، وكأن الحكومة هي المسؤولة عنها .

وناشد الشلة الرئيس محمود عباس برفض هذا التنسيب من قبل الحكومة وعدم الموافقة عليه، بسبب وقوع مخالفات قانونية جسيمة في هذا القرار.

وأكد الشلة ان النقابات تتخوف أيضاً من أن تكون هذه الاعارة هي مقدمة لدمج صندوقي الضمان والتقاعد، وفقاً لم صرح به وزير العمل مأمون ابو شهلا على احدى وسائل الاعلام . مبيناً أن دمج الصندوقين يعتبر مخالفة كبيرة كونهما قانونيين مستقلين، ولا يجوز الخلط بينهما في أي حال من الأحوال.

ولفت إلى أن النقابات المهنية ما زالت متمسكة بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة وهو 15.1.2019 للاخذ بكافة التعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية وعددها 28، مؤكداً أنه لا يجوز لأي طرف لا الحكومة ولا غيرها التدخل في قرارات وهيكلية مؤسسة الضمان ويعتبر هذا التدخل مخالف للقانون وخاصة قانون الضمان .

وكان مجلس الوزراء قد قرر، التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بإعارة رئيس صندوق التقاعد العام ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

جاء ذلك في ظل تصاعد حركة الاحتجاجات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث شارك الالاف باعتصام على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي للحكومة.

المعتصمون استطاعوا الوصول والاعتصام في محيط مجلس الوزراء، رغم اغلاق عناصر الأمن كافة المداخل المؤدية للمجلس منذ ساعات الصباح.

من جهته أكد أحد منسقي الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي، محمد عايش في وقت سابق لـ وطن: أن الحكومة عرضت الحوار علانية مع حراك الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم اتصلوا بالمنسقين للحراك من أجل الحوار، وقال: ولكن مطلب الشعب واضحا وليس بحاجة إلى حوار وهو "إلغاء القانون"، فليحققوا مطلب الشعب، مضيفا: "لذلك اطلقنا شعارا: لا حوار، لا تعديل، لا تجميد للقانون".