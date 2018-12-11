جيش الاحتلال يضاعف قواته في رام الله ومحيطها

وطن: ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال ضاعف من قواته في كافة أنحاء الضفة الغربية وخاصة في منطقة رام الله ومحيطها.

وأوضحت القناة، أن الهدف من زيادة القوات، تشديد الخناق على منفذي عملية عوفرة والعمل على اعتقالهم بأسرع وقت، خشيةً من قيامهم بتنفيذ عمليات مستقبلًا في حال لم يتم اعتقالهم كما يجري مع منفذ عملية بركان أشرف نعالوة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش تقوم بعملية عسكرية واسعة في رام الله ومحيطها بحثًا عن منفذي العملية.

وقالت إن العملية تتركز حالياً بناء على معلومات استخبارية. مشيرة إلى أن الجيش يعمل بطرق مختلفة أمنياً وعسكرياً للوصول للمنفذين.

ولفتت إلى أن الجيش حتى اللحظة لم يعتقل أي مشتبه به أو حتى أياً ممن ساعدوا منفذي العملية.