فيديو| 6 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله

رام الله-وطن: أصيب 6 مواطنين على الاقل بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، في حي المصايف وشارع الإرسال بمدينة رام الله.

وقال الهلال الأحمر في بيان أصدره، إن طواقمه تعاملت مع ست إصابات بالرصاص المطاطي، نقلت إثنتان منها لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لعلاج، إضافة إلى 12 الإصابة بالغاز نقلت واحدة منها لمجمع فلسطين الطبي.

واقتحمت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية حي المصايف في مدينة رام الله، وشهد محيط وكالة "وفا"، ومقر وزارة المالية، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال وآلياتها، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في الحي، واحتجزت العاملين فيها، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة خاصة بها.

وفي تطور لاحق، منع جنود الاحتلال الصحفيين من تأدية عملهم، وطردوهم من المكان الذي تواجدوا فيه لتوثيق انتهاكاتهم.