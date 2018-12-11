مقتل شخص وإصابة 6 بإطلاق نار في فرنسا

وطن- وكالات: أعلنت مصادر بالشرطة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجوم بالأسلحة النارية بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية على الحدود الألمانية وفرار المهاجم.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورج الذي يجتذب ملايين السياح كل عام، كما نقلت وكالة "رويترز".

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم "داعش" الإرهابي.