مسيرات للجبهة الشعبية بقطاع غزة بذكرى انطلاقتها الـ51

وطن: نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظات قطاع غزة الخمس مسيرات شعبية بذكرى انطلاقتها الـ 51 تحت شعار "بالوحدة والمقاومة نفشل مشاريع التصفية".

وشارك في المسيرات قيادات الجبهة الشعبية وممثلو القوى الوطنية والإسلامية، وجابت المسيرات شوارع المحافظات الخمس الرئيسية، وسط هتافات وطنية وحدوية تناولت قضايا سياسية ومطلبية.

ففي محافظة شمال القطاع، انطلقت المسيرة من مدينة بيت حانون وجابت شوارعها الرئيسية، وفي محافظة غزة انطلقت المسيرة من مخيم الشاطئ – مفرق السوق، وجابت شوارع مدينة غزة الرئيسية.

وفي المحافظة الوسطى انطلقت المسيرة من الشارع الرئيسي الفاصل بين البريج والنصيرات وجابت الشوارع الرئيسية للمحافظة الوسطى، وفي محافظة خان يونس انطلقت المسيرة من عمارة جاسر وجابت شوارع المحافظة وتوقفت حتى آخر شارع جلال، وفي محافظة رفح انطلقت المسيرة من دوار العودة جابت شوارع المحافظة

وأكدت الجبهة في هذه المناسبة التزامها بالحقوق والثوابت وبنهج المقاومة بكافة أشكالها الشعبية والثورية.

وأشادت بالملحمة البطولية الوحدوية التي يجسدها شعبنا في مسيرات العودة والتأكيد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

واستحضرت الجبهة في كلماتها مسيرتها الكفاحية الطويلة التي تعمّدت بالبطولات والتضحيات، والتي قدّمت خلالها الجبهة آلاف الشهداء والقادة على طريق العودة والتحرير.

وحيت الجبهة السواعد المقاتلة في المقاومة التي تصدت للعدوان عبر غرفة العمليات المشتركة، داعية إلى تطويرها لجبهة المقاومة الموحدة، كما أشادت بتصدي أبناء شعبنا في الضفة والقدس والمناطق المحتلة عام 1948 لممارسات الاحتلال