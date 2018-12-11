إطلاق كتاب "التدين في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل"

وطن- وكالات: أطلق الكاتب والباحث الفلسطيني جوني منصور، مساء اليوم الثلاثاء، كتابه "التدين في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل"، بالتزامن بين رام الله وغزة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض منصور نظام التعليم الرسمي والخاص وتقسيماته في "إسرائيل"، موضحًا أنه ليس ديمقراطيا وليس حرا، وأن الدراسة استنتجت ارتفاعا منسوبا في العبارات ذات الطابع الديني بالمنهاج الإسرائيلي.

وأضاف منصور إن التدين يسبق مرحلة التحضير للجيش، ويبدأ هذا التحضير في سن صغيرة عبر إحياء ذكرى قتلى الجيش إلى المناسبات المختلفة المتعلقة بالحروب، وقراءة النصوص التي تمجد الجنود، كل هذا بموازاة التعليم الذي يشمل سير الأعداء المهزومين دون أن تتم تسميه هؤلاء الأعداء.

ويقع الكتاب في 76 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، وهو الإصدار السادس ضمن برنامج عبد المحسن القطان لدراسة المشروع الصهيوني.

يشار إلى أن جوني منصور كاتب وباحث فلسطيني يقيم في حيفا، مختص بتاريخ الشرق الأوسط والمعاصر والصراع الإسرائيلي العربي الفلسطيني، ومن إصداراته: الاستيطان الإسرائيلي، والخط الحديدي الحجازي، وإسرائيل الأخرى، نظرة من الداخل، ومسافة بين دولتين، ومعجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية، ومئوية تصريح بلفور، وحيفا الكلمة التي صارت مدينة، وشوارع حيفا العربية.