جيش الاحتلال يقدم خطة دفاعية لمستوطني غلاف غزة

وطن: قدم هيرتسي هليفي قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خطة دفاعية لمستوطني غلاف قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن هليفي اجتمع مع رؤوساء السلطات المحلية في المستوطنات بغلاف غزة لمناقشة الخطة الدفاعية التي سيتم تنفيذها خلال أي تصعيد.

ووفقاً للقناة، فإنه أجريت المناقشة لتعلم الدروس من التصعيد الأخير وتحسين التوجيهات المبدئية ولا سيما فيما يتعلق بالمدارس ورياض الأطفال في أوقات الطوارئ.

وفي ذات السياق، سيمثل أمام لجنة مراقبة الدولة مجموعة من كبار الضباط للحديث عن استعداد الجيش للحرب.