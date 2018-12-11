المبادرة الوطنية تدين وتستنكر تهديدات المستوطنين ضد الرئيس محمود عباس

رام الله- وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التهديدات الاجرامية بالقتل التي أطلقها زعران المستوطنين ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( أبو مازن).

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أن هذه التهديدات الوقحة ضد الرئيس الفلسطيني بالإضافة إلى الاجتياحات الإجرامية والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال على مدار اليومين الماضيين في مدينتي رام الله البيرة، وعدد كبير من القرى الفلسطينية، بما في ذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى إنما تؤكد أن الاحتلال و حكام اسرائيل يستهدفون كل الشعب الفلسطيني وقياداته دون تمييز.

و دعت حركة المبادرة الى مواجهة التصعيد الاسرائيلي الخطير بانهاء كل أشكال الانقسام وتوحيد الصف الوطني، وأكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تصميما على تصعيد مقاومته و كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال و اسقاط منظومة التمييز و الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية.