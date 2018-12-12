منظمة التحرير تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن دعوات المستوطنين لاغتيال الرئيس



رام الله- وطن: حملت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن دعوات المستوطنين لاغتيال الرئيس محمود عباس وغيرها من الممارسات والاعتداءات الارهابية وجرائم الكراهية التي يرتكبونها بحق شعبنا الاعزل وممتلكاته.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي: "إننا ندين بشدة تهديدات المستوطنين المتطرفين الخطيرة والجادة واستخدام لغة الكراهية والتحريض التي تستهدف الرئيس محمود عباس عبر توزيع ملصقات تدعو إلى اغتياله".

وأضافت: "تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة دعمها وحمايتها لميليشيات المستوطنين المسلحين وتعمل بشكل ممنهج ومدروس على تغذية خطاب الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتدعم جرائمهم البشعة والوحشية بما فيها الهجوم المنظم على منازل المواطنين وحرقها".

ورأت أن هذه الدعوات الخطيرة تأتي نتيجة الدعم المطلق من قبل الادارة الاميركية التي تشن هجوما على القيادة الفلسطينية وتواصل التحريض ضدها وتدعو على لسان مسؤوليها الى تغييرها.

ودعت في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن خرقها المتعمد للقانون الدولي ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ومواجهة سياساتها الممنهجة القائمة على انهاء فرص السلام وجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.