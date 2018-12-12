كندا..إطلاق سراح "مشروط" لنجلة مؤسس "هواوي" الصينية

وطن- وكالات: وافق قاض كندي، الثلاثاء، على منح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، مينغ وانتشو، إطلاق سراح مشروط بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

وانتشو(46 عامًا) نجلة مؤسس هواوي، رين تشينغفاي، اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أثناء توجهها من هونغ كونغ للمكسيك.

اعتقال وانتشو جاء بطلبٍ من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها، وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

وأدى الاعتقال إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على الهدنة في حربهما التجارية.

ووانتشو متهمة بالتحايل على مصرف "هونغ كونغ بانك" الأمريكي، بدعوى استخدامها إحدى الشركات كوكيل سري لشركة "هواوي" لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات.

وأمرت السلطات الكندية مينغ، الثلاثاء، بدفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (7.47 ملايين دولار أمريكي) بما في ذلك إيداع نقدي قيمته 7 ملايين دولار.

وستقوم مينغ بتسليم جوازات سفرها وتلتزم بأكثر من 12 شرطا فرضتها المحكمة.

ومن بين تلك الشروط تحديد إقامتها وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها في جميع الأوقات وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل فريق أمني.

(الأناضول)