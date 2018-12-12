الأمم المتحدة: 7 ملايين طفل يمني يدخلون فراشهم جوعى ليليا

وطن- وكالات: قال جيرت كابيلير المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن 7 ملايين طفل يمني ينامون وهم جياع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فرع المنظمة باليونسيف في ألمانيا، جورج غراف في العاصمة برلين، حيث تطرق إلى وضع الأطفال في اليمن.

وأضاف كابيلير أن 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكدا أنه "حاليا، كل ليلة يدخل في اليمن 7 ملايين طفل الفراش جوعى. و400 ألف طفل قد يموتون في أي لحظة بسبب سوء التغذية".

وأكد كابيلير أسوأ مكان بالنسبة للأطفال على مستوى العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات لهم.

(الأناضول)