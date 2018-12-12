الاحتلال يعتقل 3 شبان ويستولي على مركبات في برطعة جنوب جنين

جنين- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان وداهمت عشرات المنازل واستولت على مركبات في بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين رياض واياد محمد داوود قبها، والشاب مهدي جهاد قبها، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما واستجوبت ساكنيها وغالبيتهم من عائلة قبها، كما استولت على عدد من المركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين.

وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة على طول شارع جنين – الناصرة، وفي الأراضي الزراعية المحاذية له، ونصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة شمال شرق جنين