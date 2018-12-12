السماح لموظفي فيسبوك بالعودة إلى مكاتبهم بعد تهديد بوجود قنبلة

وطن- وكالات: ذكرت شركة فيسبوك أنه تم السماح لموظفيها بالعودة إلى مبانيها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، بعد تهديد بوجود قنبلة، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الشركة جنيفيف جردينا في بيان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة قولها إن :"الجميع آمنون".

وأضافت أنه يتم العمل عن كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في التهديد ومتابعة الوضع بشكل أكبر.

وكانت مباني فيسبوك قد تم إخلاؤها بعد تهديد بوجود قنبلة.

(وكالة الأنباء الألمانية)