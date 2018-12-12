"بتسيلم" تنشر فيديو قتل الاحتلال الشاب محمد حبالي في طولكرم من مسافة 80 مترا

رام الله- وطن: عرضت منظمة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يوم الثلاثاء، مقطع فيديو، وثق تعمد جنود الاحتلال قتل الشاب محمد حسام حبالي لم يمثل أي تهديد لهم في مدينة طولكرم.

وأطلق الجنود الأعيرة النارية على الشاب حبالي (23 عاماً) بدعوى محاولته رشقهم بالحجارة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير، إن جميع التسجيلات وصور الفيديو لم تظهر تعرض أي جندي إسرائيلي للرمي بالحجارة، وأنه لا وجود للحجارة أساسا على الطريق.

جدير بالذكر أن وزارة العدل الفرنسية منحت منظمة "بتسيلم"، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية بمقر الوزارة في باريس، في خطوة أثارت غضب مسؤولين إسرائيليين قاطعوا الاحتفال ورفضوا المشاركة فيه، بسبب مواقف هذه المنظمة التي تنتقد دائما سلوك وتعامل جنود الاحتلال مع الفلسطينيين.