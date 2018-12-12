غزة تودع شهيدها الطفل أحمد أبو عابد

وطن: شيع الآلاف في قطاع غزة الأربعاء جثمان الشهيد الطفل أحمد ياسر أبو عابد (4 أعوام و8 شهور)، الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق العدو الاسرائيلي الرصاص يوم الجمعة الماضية شرق خان يونس جنوب غزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بمدينة خان يونس للصلاة عليه، ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء.

واستشهد “أبو عابد” مساء أمس الثلاثاء، متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار الجمعة الماضية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 من أذار/مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف الفلسطينين أسبوعيًا، للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عاما.