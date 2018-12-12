هل تنجح الدبلوماسية الفلسطينية في إغلاق باب التطبيع العربي الإسرائيلي؟

رام الله - خاص وطن - ايسر البرغوثي : تطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال، الذي كان يوما ما سرًّا يخشى فاعله البوح به، بدأ يخرج للعلن، وتتراجع أمامه الشروط التي لطالما وضعتها الدول العربية وجامعتها، لفتح أية علاقات طبيعية مع إسرائيل.

باب العلاقات والزيارات المتبادلة انفتح على مصراعيه، لتستقبل سلطنة عمان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، وبعدها تزور وفود إسرائيلية دولة الإمارات، وقبل ذلك زيارات إلى قطر، وبينهما حوارات سرية مع البحرين، وأعين تتوجه نحو السودان.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن لإسرائيل علاقات قوية مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية رسمية.

تلك الزيارات السياسية والاقتصادية والرياضية أثارت قلقا فلسطينيا متزايدا، كون ذلك في المقام الأول مخالف للإجماع العربي، هذا برغم ضعف الموقف الفلسطيني في التنديد بها، وأحيانا غياب أي إدانة من جانب السلطة بذلك، لاعتبارات مختلفة، أبرزها الدعم المالي والمعنوي المقدم للسلطة من تلك الدول.

وفي أحاديث متفرقة لوطن، قلل محللان من إمكانية السلطة الفلسطينية التأثير في هذا الجانب، لصالح رؤيتها وموقفها، بينما قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والدولية إن هناك تحركات قادمة لمواجهة ذلك، واتصالات مع مستويات عربية لمناقشة الموضوع "بالغ الخطورة".

شعث، في حديثه، حذر من خطورة فتح باب التطبيع، كونه مخالفا للقرارات العربية، والمبادرة العربية للسلام، التي أقرتها الدول العربية عام 2002.

وأضاف "إذا بدأ العرب الانقياد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفتح علاقات مع إسرائيل فإن ذلك سيفتح المجال للإفريقيين وغيرهم للحذو تجاه إسرائيل، وتجاوز أي حواجز قد تمنع ذلك".

وقال شعث إن السلطة ستقصد جامعة الدول العربية قريبا لمناقشة الموضوع، "لكونه في منتهى الخطورة، ولا يمكن أن يؤخذ بسهولة".

غير أن عماد غياظة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، رأى أن مفتاح مقاومة التطبيع يكمن في استخدام القوى الحية في الدول العربية والاسلامية لتكون قوى ضغط على حكوماتها.

غياظة يعتقد أن الدبلوماسية الفلسطينية ناشئة، ولم تصل بعد لمستوى اعتماد مفهوم المصالح لإحداث التغيير الذي تريد، سواء في موضوع التطبيع أو قضايا مشابهة.

وتابع متسائلا " كيف ستكون لدينا أدوات تأثير رسمية في حين لا نزال نتلقى هِبات ومساعدات من تلك الدول".

وأردف "هنا يبرز دور الأحزاب والنقابات والاتحادات للتواصل مع مثيلاتها في البلدان العربية، والاستفادة أيضا من العلاقات مع الكوادر ورجال الأعمال في تلك الدول".

لكنه استبعد أن تدعم السلطة الفلسطينية أية توجهات "غير رسمية" في الدول العربية للدفع نحو مقاومة فتح علاقات مع إسرائيل، لحساسية ذلك وتخوفات من اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

غياظة اعتبر أن التحركات الحثيثة لفتح قنوات اتصال بين العرب وإسرائيل، وتفعيلها بشكل علني، يرتبط بمشاريع إدارة ترامب لإعادة ترتيب المنطقة، وتأطير العلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية.

من ناحيته، ذهب غسان الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي، للقول، إن العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية يجب أن تكون مقلقة- في المقام الأول- للعرب أنفسهم، لأن هناك قرارات قمم عربية، والخروج عنها مقلق لوحدة الموقف العربي.

وتبنت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها على حدود 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وعلى رغم اعتقاد الخطيب أن العلاقات "التطبيعية" محدودة ومقتصرة على دول أقل أهمية من غيرها، وأن الدول الرئيسية ظلت ملتزمة بالإجماع، لكن ذلك برأيه يقتضي بذل جهد أكبر لترميم العلاقات العربية، وتعزيز العلاقات الفلسطينية العربية.

وتابع " السلطة غير مرتاحة لتلك الخطوات العربية، لكنها في وضع لا تحسد عليه، ومن الصعب أن تهاجم الأطراف العربية او تنتقدها علنا".

ويتفق الخطيب مع وجهة نظر غياظة في الحاجة لتعزيز التواصل الفلسطيني على مستوى العلاقات غير الرسمية، وتكثيف التواصل مع الجمهور والمؤسسات في تلك الدول.

الجدير ذكره أن حركات وهيئات فلسطينية نشطت في مناهضة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، إلا أن نشاطها بدأ يخبو منذ حدوث الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركتي حماس وفتح، المستمر منذ عام 2007.-