بدء اعتصام مفتوح لحماية منزل عائلة ابو حميد المهدد بالهدم في مخيم الامعري

وطن: أعلنت الحملة الشعبية لحماية منزل عائلة أبو حميد إطلاق الاعتصام الدائم داخل المنزل، مع انتهاء المهلة التي حددها قضاء الاحتلال لإخلاء المنزل الواقع في مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله، طوعا حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأكدت الحملة أن يوم غد الخميس ستنطلق مسيرة طلابية من وسط مخيم الأمعري باتجاه منزل عائلة أبو حميد عند الساعة 10:00 صباحا، بينما ستخصص خطب الجمعة من المساجد القريبة من المخيم ومنطقة أم الشرايط لحماية المنزل ورفض سياسة الهدم.

وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي قد تقع في حال تنفيذ الهدم. ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية واللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة وهيئاتها لتحمل مسؤولياتها كاملة للجم مخططات الاحتلال.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض لها المنزل للهدم في حال تنفيذ القرار.