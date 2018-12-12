الاحتلال يحاصر بناية سكنية في حي عين مصباح بمدينة رام الله

رام الله-وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حي عين مصباح بمدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية فيه.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الجيبات العسكرية حاصرت عمارة سكنية مأهولة في الحي، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية الريحان شمال رام الله وتمركزت قرب المستشفى الاستشاري لفترة من الوقت، قبل أن تنسحب.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كوبر وتوجهت لمنزل صالح البرغوثي الذي اختطفه بعدما أطلق النار عليه مساء اليوم