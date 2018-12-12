جيش الاحتلال يقتحم منزل صالح البرغوثي الذي اختطفه بعدما أطلق النار عليه مساء اليوم

رام الله-وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وتوجهت لمنزل ذوي الشاب الذي اعتقل، مساء اليوم الأربعاء، صالح عمر البرغوثي.

وأفاد مراسنا أن أكثر من 30 آلية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت جميع عائلة صالح البرغوثي من رجال ونساء وأطفال وتعمل على اخراجهم واحداً تلو آخر .

وأكد أن مواجهات وقعت في البلدة بين جنود الاحتلال والشبان ما أدى إلى إصابة الفتى معتصم محمد البرغوثي ١٦ عاماً فيما يمنع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله خارج البلدة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" أطلقت النار صوب مركبة عمومية كانت تمر من شارع سردا، قبل أن تعتقل سائقها البرغوثي، دون أن يتسنى معرفة إن كان أصيب أم لا.