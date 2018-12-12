مصطفى البرغوثي: الضفة الغربية تعيش اجواء انتفاضة شعبية حقيقية

رام الله-وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن الضفة الغربية تعيش اجواء انتفاضة شعبية حقيقية، و أن جيش الاحتلال يواجه موجات من الشباب المقاومين في كل مكان يحاول اقتحامه.

و أكد البرغوثي في بيان له وصل وطن: ان جرائم الاحتلال بما في ذلك ما يقوم به من اقتحامات للبيرة و رام الله لليوم الرابع على التوالي، و الهجمة الشرسة التي يشنها الآن ضد بلدة كوبر المناضلة، و ممارساته واعتقالاته في سردا وأبوقش وحي الريحان والجلزون، لايزيد الفلسطينيين الا تصميما على التصدي للاحتلال بالمقاومة الشعبية، و لا يعمق الا ادراكه بأن الاحتلال لن يردع الا بمقاومته و التصدي له.

و أكد البرغوثي انه بعد كل هذه الوقاحة و الجرائم الاحتلالية لم يبقى اي مبرر لاستمرار مايسمى بالتنسيق الامني او بقاء الانقسامات و الخلافات الداخلية.