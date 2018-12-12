"وصاية العتمة" ترى النور في متحف درويش

رام الله-وطن: أطلق الكاتب إياد العاروري، مساء اليوم الأربعاء، مجموعته القصصية "وصاية العتمة"، وذلك في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

وقدّم الكاتب والمجموعة الشاعر خليل ناصيف، الذي وصف المجموعة أنها "قصص وأفكار وأحلام الناس الذين يمشون على سطح واقع هش"، وقال إن أبطالها هم الأشخاص العاديون الذين نجح الكاتب في البحث عميقا في نفوسهم، فهم واقعيون جدا وخياليون جدا لأنهم غير مرئيين سوى بأجسادهم.

وأضاف أن الكاتب يترك النهايات مفتوحة كأنه يخرج الأبطال من الكتاب ليطلقهم في هذا العالم.

يذكر أن الكاتب يعمل في مهنة التدريس، وتعد المجموعة باكورة أعماله الأدبية، وهي صادرة عن دار طباق للنشر والتوزيع، وتقع في 148 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها أخناتون آرتس ولوحة الغلاف للفنان كامل قلالوة.