ما الذي يمكن فعله لأجل هذا الوطن قبل فوات الآوان

وطن- كتب صهيب الشريف:

مر ما يزيد على عشر سنوات على الانقسام بين حماس والرئاسة الفلسطينية، فشلت خلالها العديد من المبادرات/المحاولات لرأب الصدع وإنهاء الإنقسام، لكل طرف حجته ومنطقه ومبرراته وأسبابه، ولا خاسر سوى رصيد هذا الوطن في أعين من يحبه ويناصره، حيث باتت القضية الوطنية تتآكل على يد أولادها ممن يجيدون لغة التخوين ووصف المشكلات، ولم يتواضعوا للحظة ويعتقدوا أنهم جزءاً من هذه المشكلة، هذا إذا ما اعتبروا أساساً أن الانقسام خطأ يوجب التوبة والرجوع.

ليس من السهل على من يشغل موقعاً قيادياً ويملك سلطة أن يعترف بأنه المشكلة أو على الأقل جزءاً منها، والحقيقة أنه لا ضير في ذلك، لأن مكمن الأمر ليس في قبول الشخص موقعاً قيادياً دون رضوخه للمسؤولية واستعداده لدفع ثمن عدم نجاحه/إخفاقه فيما يفترض به أن يحقق، مكمن الأمر إذن في قبول المحكومين الحكم والطاعة دون أن يكون لهم حق المساءلة.

إن مواجهة "اسرائيل" تحتم علينا النظر جيداً كيف تدار هذه الدولة، تمسكها بالديمقراطية والتعددية هو الأصل، بالرغم من توفر مبررات منطقية لمن يرأسها للخروج عن هذا الأصل، تجدهم جميعاً دون استثناء يفاخرون بأنهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، بينما توجه أصابع الاتهام دائماً للقيادة الفلسطينية بأنها لا تمثل جميع الشعب وتفتقد الى النهج الديمقراطي التعددي.

عوداً على الذي يمكن فعله، يؤكد واقع الحال أن الانقسام لن يزول في الأفق العاجل، ويبدو أن الأمور ستتفاقم في حال انفاذ الرئيس وعده بحل المجلس التشريعي قريباً، ولن تكون هناك إمكانية لعقد انتخابات نزيهه وحرة في حالة الانقسام والاستقطاب بين الفصيلين/السلطتين.

الحل الأكثر منطقية، ولا يتطلب سوى الإخلاص لهذا الوطن وإعلاءه على الحزب/السلطة، هو التوافق بين الحزبين على القبول بحل المجلس التشريعي، على أن يتم عقد انتخابات تشريعية خلال فترة وجيزة دون أن يدفع الفصيلين بأي من أعضاءه للترشح.

تكمن أهمية وجود مجلس تشريعي منتخب في هذه الفترة الحرجة بذات في، أولاً، إعادة الاعتبار للقضية وإنهاء حالة التشويه التي سببها الانقسام. ثانياً، تفعيل باب المساءلة حتى لا ينعم صاحب السلطة بالهدوء والراحة التي تجنبه السعي الحقيقي والجاد لتغيير الوضع القائم. ثالثاً، إعادة الأمل والثقة للمخلصين الوطنيين الذين باتوا في حالة اغتراب عن قضايا الوطن.

ختاماً، ليس مهماً رفض الحزبين هذا الطرح، ولم أتوقع ابتداءاً قبوله، لكن المهم، هو مبررهم للرفض، هل هي الوصاية على الشعب التي لا يستطيعون التنازل عنها، أم أنه القصور في الرصيد الوطني لسواهم، أم أنهم من ضحى لأجل الوطن، وبالتالي يكون ملكيتهم وحدهم؟