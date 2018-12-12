موقع استخباراتي يكشف عن مفاجأة حزب الله الجديدة لـ"إسرائيل"

وطن-وكالات: كشف موقع استخباراتي عبري النقاب عن مفاجأة جديدة لحزب الله اللبناني أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا" الثلاثاء، "أن حزب الله يعد العدة للجيش الإسرائيلي، ويستعد له، وبقوة، لإقامة مظاهرات ومسيرات لبنانية بطول الحدود اللبنانية، أثناء تواجد جنود الاحتلال بالقرب من الحدود".

وقال الموقع إن الحزب اللبناني يستعد لتسيير مظاهرات ومسيرات لبنانية على طول الحدود اللبنانية مع "إسرائيل"، والتي تشبه "مسيرات العودة" التي تجريها حركة "حماس" والجهاد الإسلامي على حدود قطاع غزة.

وأورد الموقع أن حزب الله يعد العدة لإطلاق المسيرات، منذ العاشر من الشهر الجاري، وباستطاعة الحزب تجييش الآلاف من اللبنانيين في الجنوب للخروج في المسيرات، ما بين رجال ونساء وأطفال، بهدف عرقلة عمل جيش الاحتلال بطول الحدود المشتركة، وهو العمل الذي يهدف للحيلولة دون اكتشاف أنفاق أخرى للحزب.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق حملة عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير أنفاق حزب الله على حدود لبنان الشمالية، وذلك بداية من الرابع من الشهر الجاري، وأعلن خلالها عن ثلاثة أنفاق للحزب.