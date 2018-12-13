الاعلام العبري يعلن استشهاد صالح البرغوثي

رام الله-وطن: أعلنت وسائل اعلام عبرية استشهاد الشاب صالح البرغوثي (29 عامًا) إثر اطلاق جنود الاحتلال النار عليه مساء اليوم الأربعاء.

وزعم موقع 0404 العبري تحت بند سمح بالنشر إن "صالح عمر البرغوثي وهو أحد منفذي عملية عوفرا قبل أيام حاول الهرب لحظة اعتقاله واطلق الجنود عليه النار وقُتِل" .

وقالت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية إنه وفي التفاصيل جاء أن وحدة المستعربين "يمام" الخاصة، أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة عمومية في الشارع الرئيسي الموازي لقرية سردا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأصيب السائق بجروح حرجة وهو الشاب صالح برغوثي، فيما أصيب راكب آخر هو عواد برغوثي، بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، وهما من قرية كوبر شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ليتم الإعلان لاحقًا عن استشهاد السائق، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، فيما أشار الموقع إلى إن المصاب نقل للعلاج في مستشفى بالقدس المحتلة.