بالصور والفيديو ... الاحتلال يغتال اشرف نعالوة في نابلس

نابلس- وطن: - أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، اغتياله للمطارد أشرف نعالوة، المتهم بتنفيذ عملية مستوطنة بركان في السابع من اكتوبر الماضي، في اشتباك بمخيم عسكر في نابلس.

ووفق بيانٍ لجهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك” فإن القوة الخاصة “يمام” حاولت اعتقال نعالوة، لكنه خاض اشتباكاً مسلحاً مع أفرادها انتهى باستشهاده.

واحتجز جنود الاحتلال جثمان الشهيد نعالوة، واعتقلوا عددًا من سكان المنزل الذي تواجد فيه، وعُرف في وقت لاحق من مصادر محلية، أنه تم اعتقال عنان وفوزي بشكار.

وزعم بيان الشاباك إن نعالوة كان يستعد لتنفيذ عملية أخرى، لكن تم تحديد مكانه والوصول إليه قبل أن يتمكن من ذلك، مشيرًا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار مع نعالوة، قبل استشهاده.

ويتهم الاحتلال أشرف نعالوة بتنفيذ إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيليَين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، قبل نحو شهرين في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان".

وعم الغضب مدينة طولكرم التي ينحدر منها نعالوة، ومخيم عسكر الذي استشهد فيه الشاب برصاص قوة خاصة اسرائيلية.

واشعل الشبان في مدينة طولكرم الاطارات المطاطية واغلقوا الشوارع عقب سماعهم بنبأ استشهاد نعالوة.