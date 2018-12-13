الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة في كوبر وطوباس والقدس ومخيم عسكر

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال ليلة امس وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي بلدة كوبر شمال رام الله شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات عقبل اغتيالها الشهيد صالح البرغوثي الذي تتهمه بتنفيذ عملية عوفرا.

واعتقلت قوات الاحتلال في البلدة الاسير المحرر عمر البرغوثي القيادي في حماس والد الشهيد صالح، وشقيق الشهيد عاصف البرغوثي، وزوج شقيقته هادي البرغوثي، والاسير خلدون البرغوثي ، والاسير المحرر منير العبد، وخالد العبد، وخالد منعم زيبار.

وفي بلدة طوباس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت القيادي في حماس فازع صوافطة، وعمر حمزة دراغمة، ومحمد عماد صوافطة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات عقب اغتيال المطارد اشرف نعالوة في المخيم طالت المحرر فوزي بشكار، وعنان بشكار، ورائد بشكار، والاسير المحرر أمجد بشكار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة سلواد كلا من محمد حبش حماد، وأحمد تيسير حامد، وبلال حامد.

واعتقلت في طولكرم الاسير المحرر بكر خريوش، وفي الخليل الاسير المحرر علاء ابريوش.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس طالت كلا من :

١. مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري

٢.ابو يعقوب الدباغ

٣. ماجد الجعبة

٤. نافذ الجعبة

٥. فادي الجعبة

٦. عمر محيسن

٧. خضر العجلوني

٨. احمد جابر

٩. عمرو ابو عرفه

١٠. جهاد قوس

١١. يونس عاشور

١٢. محمد عاشور

١٣. لؤي ناصر الدين

١٤. حمزه ملحس

١٥. خالد ملحس

١٦. ابو وائل الفاخوري

١٧. عماد ابو سنينه

١٨. محمد غنيم الننش

١٩. خضر العجلوني