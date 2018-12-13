استشهاد الشاب مجد مطير برصاص الاحتلال في القدس

القدس- وطن: استشهد شاب مجد جمال مطير برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اطلقا النار على الشاب، وتركوه ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يرتقي شهيدا، بزعم طعنه عنصرين من جنود الاحتلال.

ومنع الاحتلال الصحفيين من الاقتراب من المنطقة التي تم فرض حصار عسكري في محيطها.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ومنعت المواطنين من دخوله لأداء صلاة الفجر، ما اضطرهم للصلاة في الشوارع القريبة من الأقصى.