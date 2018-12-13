توغل محدود لجرافات الاحتلال شمالي بيت لاهيا

غزة- وطن: توغلت صباح الخميس عدّة آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في أراضي المواطنين شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بتوغل أربع جرافات عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من بوابة موقع "زيكيم" العسكري، حيث شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في أراضي المواطنين.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني بـ"ذرائع أمنية"، في خرق واضح لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية مصرية عقب عدوان 2014.