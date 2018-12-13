بنك القدس يطلق حملة لمستخدمي خدمة "ويسترن يونيون"

رام الله- وطن: ضمن إطار خططه لعام 2018، قام بنك القدس بإطلاق حملة ترويجية لمستخدمي الحوالات السريعة ويسترن يونيون بعنوان "حوالتك بالعيد والهدية على الأكيد" وذلك ضمن حملاته الدعائية المتواصلة التي يقدمها البنك والتي تتزامن مع فترة الأعياد الميلادية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة موجهة إلى جميع مستخدمي خدمة الحوالات السريعة ويسترن يونيون والتي تستمر حتى نهاية العام بحيث تتيح هذه الحملة لمستخدمي هذه الحوالات من فروع ومكاتب بنك القدس أو أحد وكلائه الفرعيين فرصة الربح بجائزة هاتف ذكي من خلال الدخول في السحوبات على جميع الحوالات السريعة ويسترن يونيون الصادرة والواردة بحيث يتم السحب كل يومين على أن يتم الإعلان عن الفائزين في بداية الشهر القادم من العام الجديد.

تأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية بنك القدس لمكافأة مستخدمي هذه الحوالات وتوفير العروض المميزة لهم عند استخدامهم نظام الحوالات السريعة " ويسترن يونيون" ولأن بنك القدس يحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فهو يسعى إلى تقديم باقة متكاملة من العروض التي تلبي تطلعاتهم بما يتناسب مع إحتياجتهم المختلفة على مدار العام.



يجدر الإشارة إلى أن لبنك القدس 29 وكيلاً فرعياً لحوالات ويسترن يونيون في 34 موقعاً في مختلف محافظات الوطن، وتتميز خدمة ويسترن يونيون بإمكانية إرسال وإستقبال الأموال بسرعة كبيرة لا تتعدى الدقائق، ودون الحاجة الى حساب بنكي، هذا بالإضافة الى عدم وجود أي عمولات على استقبال الأموال.