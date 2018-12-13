استطلاع لوطن: 84% من المستطلعة ارائهم يعتقدون ان على الحراك ضدالضمان تصعيد خطواته الاحتجاجية

وطن: رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان على الحراك ضد الضمان الاجتماعي تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتسنى الاستجابة لها.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "بعد الاعتصام لـ 3 ايام على المنارة .. هل ترى ان على الحراك ضد الضمان الاجتماعي تصعيد خطواته الاحتجاجية ؟"

وقال 84% من المصوتين على الاستطلاع ان على الحراك ضد الضمان الاجتماعي تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بينما اعرب 16 % عن اعتقادهم بأن على الحراك عد تصعيد خطواتهم الاحتجاجية.

وشهدت مدينة رام الله قبل ايام اعتصاما مفتوحا استمر لمدة 3 ايام وسط مدينة رام الله، اضافة الى اعتصامات مركزية في مدينة نابلس وامام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة باسقاط الضمان الاجتماعي .