طولكرم تتشح بالحداد

وطن:اتشحت مدينة طولكرم صباح اليوم بالحداد وعم الإضراب التجاري، المدينة وضاحية شويكة ، حدادا على أرواح الشهداء اشرف نعالوة وصالح البرغوثي ومجد مطير.

وجابت مسيرة جماهرية غاضبة شوارع مدينة طولكرم، في الوقت الذي أشعل فيه الشبان إطارات المركبات وسط ضاحية شويكة شمال المدينة مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوه، الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وردد المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في المسيرة الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا.