فيديو | مقتل 3 جنود واصابة اخرين بجروح خطيرة باطلاق نار شرق رام الله

رام الله - وطن: قتل 3 جنود من جيش الاحتلال واصيب اثنين اخرين ظهر اليوم باطلاق نار شرق مدينة رام الله.

وحسب وسائل الاعلام العبرية، فان 3 جنود قتلوا واصيب 2 بجروح خطيرة، جراء اطلاق نار من مركبة مسرعة على محطة للباصات كان يتواجدون بها، قبل ان ينسحب المنفذون من المكان.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان المصابين جروحهم بالغة الخطورة .

وحسب وسائل اعلام عبرية فأن مقاومين أثنين أحدهم ترجل من السيارة والاخر بقي في السيارة، وان من ترجل من السيارة توجه بإتجاه تجمع للجنود واطلق النار عليهم من مسافة صفر ثم أنسحبوا من المكان دون أن يصابوا .