كتائب القسام تتبنى نعالوة والبرغوثي وتعد الاحتلال بالمزيد

وطن: زفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيدين اشرف نعالوة وصالح البرغوثي.

واكدت القسام في بيانها تبنيها للشهيدين مؤكدة "إن مقاومتنا ستظل حاضرةً على امتداد خارطة الوطن، ولا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته."

واضافت القسام "على العدو ألا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في ضفتنا الباسلة؛ فجمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها الأحرار من حيث لا يحتسب العدو ولا يتوقع."

واضافت "إن كل محاولات وأد مقاومتنا وكسر سلاحنا في الضفة ستبوء بالفشل، وستندثر كما كل المحاولات اليائسة للغزاة والمحتلين وأذيالهم على مدار التاريخ."



