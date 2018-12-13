إصابات في مواجهات مع الاحتلال غرب ضاحية شويكة

رام الله- وطن: أصيب العشرات من الشبان، اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع جنود الاحتلال بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مكثفة من جنودها باتجاه بوابة الجدار الزراعية، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة السلمية التي خرجت تنديدا بجريمة اغتيال الشاب أشرف نعالوة.

ومنع جنود الاحتلال الصحفيين والمصورين من تغطية المواجهات وأجبرتهم على مغادرة المكان.