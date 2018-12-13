الاحتلال يحتجز مركبة اسعاف تنقل مرضى وإصابة مواطن باعتداء لمستوطني "يتسهار" جنوب نابلس

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة إسعاف كانت تقل مرضى غسيل كلى قرب قرية اللبن الشرقية على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة اسعاف تابعة لمستشفى جامعة النجاح، كانت تقل مرضى غسيل كلى، صادرت مفاتيحها، وذلك بالقرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

واعاقت قوات الاحتلال عمل سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر وقامت بتفتيشها، فيما أكدت نقل اصابة الى مستشفيات المدينة عقب استهداف المركبات من قبل مستوطني "يتسهار"، جنوب نابلس.