فتح تدعو للتصعيد غدا

وطن: دعت حركة فتح في اقاليم الضفة الجماهير الى تصعيد المواجهة يوم غد الجمعة في كل الضفة وفاء للشهداء واستمرارا نحو تحقيق اهدافنا.

وزفت الحركة الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر اليوم في معركة الدفاع المستمرة عن حقوق شعبنا، محذرة في بيان صحفي جيش الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل والاعتداءات التي لن تزيد شعبنا الا اصرارا وثباتاً واستمرارا في المواجهة.

وقالت ان التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا امن ولا استقرار، وان استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات واخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد اننا لن نرحل من ارضنا ولن تسقط لنا راية وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنيه من أراضينا.

ودعت ابناء شعبنا الفلسطيني الى اليقظة التامة وتصعيد المواجهة وتفعيل لجان الحراسة للدفاع عن قرانا في كل شبر من ارضنا، داعية الى وحدة الموقف والتذكير بأن التناقض الرئيسي والمركزي مع الاحتلال ومستوطنيه، فلتتوحد الجهود ولتتكاتف السواعد من أجل حماية ابناء شعبنا، داعية شعبنا للوعي وحرمان الاحتلال من أية معلومات مجانية من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة التي تخدم اغراض الاحتلال وعبر تناقل المعلومات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.