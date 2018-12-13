الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وطفلة في البيرة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان وطفلة لم تعرف هويتهم بعد، خلال المواجهات المندلعة في مناطق متفرقة من مدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وطفلة، لم تعرف هويتهم بعد، خلال مواجهات عنيفة تدور في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، عقب اقتحامها من قبل الآليات العسكرية.

وأضافت أن جنود الاحتلال اقتحمت عدد كبير من منازل المواطنين هناك وشرعت بتفتيشها، واستولت على تسجيل كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأشارت إلى أن عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات المندلعة، بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان.