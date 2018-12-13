وزير الصحة: جاهزون لأي طارئ

رام الله- وطن: أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، استمرار جاهزيتها العالية، وأن طواقمها الطبية والفنية والإدارية في كافة المستشفيات الحكومية على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا سمح الله.

وقال وزير الصحة جواد عواد في بيان صحفي "لم نعلن حالة الطوارئ، لكننا جاهزون لأي طارئ، حيث قمت بإصدار التعليمات بالجاهزية، في كافة المشافي الحكومية، والعمل على تزويدها بكميات إضافية من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود".

وشدد وزير الصحة على جاهزية الطواقم الطبية في غرف العمليات الجراحية، وأقسام الطوارئ، مشيراً الى أنها تعمل على مدار 24 ساعة كالمعتاد".

وأضاف "أن الوزارة على أتم الاستعداد الفني بما يتعلق ببنوك الدم، وتوفر وحدات الدم من الزمر المختلفة، وكالمعتاد".