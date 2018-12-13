الاحتلال يحاصر رام الله والبيرة والمستوطنون يعتدون على منازل المواطنين ومركباتهم

رام الله- وطن: فرضت سلطات الاحتلال حصاراً شاملاً على مدينتي رام الله والبيرة، وأغلق مداخلها.

وانتشر جنود الاحتلال على كافة المداخل المؤدية إلى المدينتين، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال مدينة البيرة، وداهمت المنازل وقامت بعمليات تفتيش دقيق، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال على المدخل الشمالي للمدينة أو ما يعرف بحاجز "D C O".

وأقام جنود الاحتلال حواجز عدة على مداخل القرى والشوارع المحيطة في رام الله، كما اقتحموا بعض القرى في المحافظة.

واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين ومركباتهم المارة قرب محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل جنديين في جيش الاحتلال وإصابة أخر بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار، صباح اليوم شمال رام الله.

وكان جيش الاحتلال اغتال، الليلة الماضية وفجر اليوم، الشاب صالح عمر البرغوثي (29 عاما) من قرية كوبر، الليلة الماضية، قرب بلدة سردا، بعد ان اختطفته قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، وفي مخيم عسكر في مدينة نابلس، اغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، الشاب أشرف وليد سليمان نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وفي القدس استشهد الشاب مجد مطير برصاص قوات الاحتلال، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.